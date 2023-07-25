Однако конкуренция за бюджет в лучших вузах Украины для будущих юристов достаточно высока. Цены за год обучения тоже не малы.
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Сколько стоит обучение по специальности "Право"
Стоимость обучения у ведущих ЗВО, по сравнению с 2022 годом, на специальности "Право" выросла.
|ЗВО
|Цена обучения по контракту на первом курсе в учебном году 2023 – 2024
|Изменение цены по сравнению с учебным годом 2022 – 2023
|Киево-Могилянская академия
|85 тысяч гривен
|+39%
|Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
|62,8 тысяч гривен
|+11%
|Львовский национальный университет имени Ивана Франко
|46,3 тысяч гривен
|+10%
|Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
|39,8 тысяч гривен
|+21%
|Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (Харьков)
|31,7 тысяч гривен
|+2%
Какая цена обучения по специальности "Право" на магистратуре
|ЗВО
|Цена обучения по контракту на первом курсе в учебном году 2023 – 2024
|Изменение цены по сравнению с учебным годом 2022 – 2023
|Киево-Могилянская академия
|80 тысяч гривен
|+31%
|Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
|67,1 тысяч гривен
|+75%
|Львовский национальный университет имени Ивана Франко
|53,2 тысяч гривен
|+8%
|Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
|48,1 тысяч гривен
|+42%
|Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (Харьков)
|41 тысяч гривен
|+1%
Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
- Их регистрация началась 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.