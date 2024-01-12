Бюджет або грант: в е-кабінеті вступник повинен зробити важливий вибір

У цьому році під час вступної кампанії на абітурієнтів очікує чимало змін. Зокрема, частині з них надаватимуть гранти на навчання.

Заступник очільника МОН з питань вищої освіти Михайло Винницький розповів про новації. Зокрема, уточнив, що у червні-липні, коли абітурієнти визначатимуть свої пріоритети щодо вишів і спеціальності, у кабінетах вступників з'явиться ще одна зміна.

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Який важливий вибір має зробити вступник в е-кабінеті

Винницький уточнив, що зміна стосується того, чи вступник йде на спеціальність державного замовлення чи претендує на грант для повної чи часткової оплати контракту.

Якщо вибір припадає на спеціальність державного замовлення, то все залишатиметься, як було дотепер: широкий конкурс, розподіл бюджетних місць між закладами в залежності від вибору і балів вступників,

– зауважив посадовець.

І повідомив щодо грантів. Зокрема, уточнив, що зі вступом все буде так само, але буде ще додатковий етап – гроші прийдуть на телефон. Опісля вступник ще має підписати контракт, оплатити частину або повністю навчання за допомогою гранту.

Винницький також зазначив, що у березні або квітні мають погодити Порядок прийому на навчання у вишах у 2024 році. Це відбудеться дещо із запізненням. Водночас вступники вже зараз знають, що їх чекає на НМТ.

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Як відбуватиметься вступна кампанія 2024