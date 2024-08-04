Чи можна вступити до вишу на контракт раніше ніж 9 серпня

Триває вступна кампанія 2024 року. Чимало абітурієнтів, які подали заяви на вступ, заявляють, що їм телефонують представники приймальних комісій ЗВО та пропонують ще до оприлюднення рейтингових списків з рекомендаціями до зарахування на бюджет приносити документи для зарахування на контракт.

Однак вступникам варто розуміти, що у 2024 році оригінали документів для зарахування до ЗВО не подають взагалі – ні бюджетники, ні контрактники.

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Чи можна вступити на контракт раніше ніж 9 серпня

Так, виконати рекомендації до зарахування – означає підтвердити вибір вишу завдяки накладенню кваліфікованого електронного підпису (КЕП) в електронному кабінеті або особисто в закладі освіти.

По-друге, студентам, які зараховані на контракт (або для неповнолітніх – їхнім батькам чи опікунам), щоб законно платити за освітні послуги, треба укласти договір про їх оплату. Потім саме номер цього договору потрібно буде зазначати в призначенні платежу.

А підставою для укладання такого договору є виданий наказ про зарахування на навчання за кошти фізичних осіб.

Цей наказ не може бути виданий раніше терміну, визначеного в Порядку прийому. У 2024 році це 9 серпня – саме тоді відбувається надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для абітурієнтів, які вступають на контракт.

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Підставою для видання такого наказу є підтвердження вибору місця навчання через кабінет вступника за наданою рекомендацією.

Тому будь-які дії щодо вступників, як-от мотивування їх до передачі оригіналів документів та оплати за навчання до 9 серпня за конкурсними пропозиціями, за якими можливе зарахування на бюджет або контракт, мають ознаки зловживання довірою, або шахрайства.