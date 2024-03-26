У Міносвіти озвучили ймовірну кількість цьогорічних вступників
Джерело:Українське радіо
В Україні активно триває реєстрація на НМТ, результати якого потрібні для вступу до ЗВО. Міністерство освіти і науки України очікує, що 2024 року до українських вишів вступатиме приблизно 260 тисяч осіб.
Про це сповістив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. Торік студентами вишів у нашій державі стали понад 260 тисяч осіб.
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Скільки вступників буде у 2024 році
Винницький зазначив, що така кількість осіб має вступати до вищих закладів освіти в Україні і цього року.
Посадовець також зауважив, що торік 20 тисяч вступників писали національний мультитест за кордоном.
А зараз ми бачимо достатньо велику кількість абітурієнтів, які повертаються з-за кордону. Ми забезпечуємо велику кількість тестових центрів за кордоном, в основних містах скупчення наших громадян, але передбачаємо, що їх буде дещо менше, ніж минулого року,
– повідомив заступник очільника МОН.
Нагадаємо, що 2023 року, за даними Міносвіти, на бакалаврат до ЗВО України вступило 267 тисяч абітурієнтів. З них 67 тисяч – на бюджетні місця, 200 тисяч – на контрактну форму.
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Що варто знати про вступну кампанію 2024 року
- 2024 року усі вступники можуть стати студентами вишів за результатами національного мультипредметного тесту.
- Він цього року міститиме вже 4 предмети для складання.
- Три будуть обов'язковими – українська мова, математика, історія України – та один можна буде обрати.
- У межах вступної кампанії також втілять у життя певні зміни.
- Зокрема, абітурієнти отримуватимуть гранти на здобуття вищої освіти.
- Сума коштів від держави залежатиме від кількості балів, отриманих на НМТ.
- Зараз активно триває реєстрація на тестування. Стати його учасником можна ще до 11 квітня включно.