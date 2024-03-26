У Міносвіти озвучили ймовірну кількість цьогорічних вступників

В Україні активно триває реєстрація на НМТ, результати якого потрібні для вступу до ЗВО. Міністерство освіти і науки України очікує, що 2024 року до українських вишів вступатиме приблизно 260 тисяч осіб.

Про це сповістив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. Торік студентами вишів у нашій державі стали понад 260 тисяч осіб.

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Скільки вступників буде у 2024 році

Винницький зазначив, що така кількість осіб має вступати до вищих закладів освіти в Україні і цього року.

Посадовець також зауважив, що торік 20 тисяч вступників писали національний мультитест за кордоном.

А зараз ми бачимо достатньо велику кількість абітурієнтів, які повертаються з-за кордону. Ми забезпечуємо велику кількість тестових центрів за кордоном, в основних містах скупчення наших громадян, але передбачаємо, що їх буде дещо менше, ніж минулого року,

– повідомив заступник очільника МОН.

Нагадаємо, що 2023 року, за даними Міносвіти, на бакалаврат до ЗВО України вступило 267 тисяч абітурієнтів. З них 67 тисяч – на бюджетні місця, 200 тисяч – на контрактну форму.

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