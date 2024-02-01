В Україні 2024 року запрацює грантова система оплати навчання: все, що мають знати вступники

В Україні вже цьогоріч втілять у життя рефому вищої освіти. Зокрема, абітурієнтам під час вступу у виші надаватимуть гранти на навчання.

Відповідні зміни втілюватимуть у життя вже з наступного навчального року після того, як Верховна Рада ухвалить відповідний законопроєкт. У Міносвіти деталізували, як працюватиме система грантів.

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Скільки виділять бюджетних місць

У законопроєкті не визначили, скільки буде бюджетних місць. Обсяг держзамовлення щороку встановлюватиме Мінекономіки України відповідно до потреб держави. Але обсяг держзамовлення можна буде прогнозувати завчасно. Однак після того, як новий механізм фінансування повноцінно запрацює.

Держзамовлення охопить майже всі спеціальності. Залежно від потреб на різних спеціальностях пропонуватимуть різну кількість місць. Перелік цих спеціальностей може змінюватись, як і потреби держави.

Чи залежить сума гранту від розташування вишу

Нова система фінансування не передбачає системи регіональних коефіцієнтів. Це показник остаточно множать на конкурсний бал вступника, якщо він обирає вступати у виші в тих областях, де надають таку підтримку.

Сума державного гранту на навчання залежатиме від результатів ЗНО / НМТ та обраної вступником спеціальності.

Тож вступники зможуть отриману суму гранту віддати в обраний виш. Під час добору враховуватимуть конкурсний бал вступників, адже є визначена кількість місць у виші.

Хто зможе отримати грант

Грант зможуть отримати навіть ті вступники, які раніше не завершили навчання за кошти державного або регіонального замовлення. Але є умова. Вони повинні відшкодувати кошти за період навчання за держзамовленням.

Чи можуть у студента забрати грант

Якщо студента/-ку відрахують, то він/вона втратить джерело фінансування. Проте в разі відрахування повертати використані кошти не треба.

Грант видаватимуть на чотири роки. Сума індексуватиметься до інфляції, тобто в разі збільшення вартості навчання збільшиться й сума гранту.

Чи надаватимуть пільгові кредити для оплати гранту

Якщо вступник отримав грант із частковим покриттям, а його родина немає грошей для співфінансування, то він може скористатися пільговими кредитами (з мінімальним відсотком) через державні банки. Пільги для вступників вразливих категорій залишаються чинними.

Також вступник може обрати навчання у виші за державним замовленням. Такі випускники після завершення навчання отримають від держави гарантоване перше робоче місце. Якщо вартість навчання на бажану спеціальність в обраному університеті відповідатиме сумі гранту, навчання також буде безоплатним.

Хто може отримати гарантоване перше робоче місце

Студентам, які здобуватимуть освіту за державним замовленням, пропонуватимуть перше робоче місце або ж кілька на вибір. Відповідно нададуть контракт для підписання. Якщо студент не захоче працювати там, де йому запропонували, він зможе відмовитися і продовжити навчання – але вже на контрактній основі. Повертати кошти за попередні роки навчання у разі переходу на контракт не треба.

Студенти, які навчатимуться за державні гранти або власні кошти, не матимуть зобов'язань щодо відпрацювань.

Міносвіти України при цьому наголошує, такі зміни – "на часі". Вони дадуть змогу використовувати бюджетні кошти ефективніше й справедливіше.