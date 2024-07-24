Як вступнику на бакалаврат відстежити перші статуси поданих заяв
Джерело:Osvita.ua
18 липня в Україні стартувала активна фаза вступної кампанії на бакалаврат. Абітурієнти вже подають заяви на бюджетну і контрактну форми.
Вступники мають на це час до 31 липня. Подати загалом можна до 15 заяв.
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Як вступнику відстежити статус заяви
Одразу після подання заяви вступником вона набуває статусу "Зареєстровано в ЄДЕБО". Цей статус підтверджує факт подання електронної заяви до обраного вишу.
Згодом статус заяви має змінитись на "Зареєстровано в закладі освіти". Це означає, що заяву прийняв заклад освіти до розгляду. Приймальна комісія натомість ухвалить рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі.Опановувати перспективний фах за гнучким графіком – це реальність завдяки дистанційному коледжу OPTIMA! Долучайтесь до безплатного вебінару, де можна дізнатись все про вступ і переваги дистанційного навчання. Не пропустіть шанс розпочати успішну кар'єру вже після 9 класу!
Якщо заяву заклад освіти прийняв до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення, заява отримає статус "Потребує уточнення вступником". Одночасно з присвоєнням заяві цього статусу заклад освіти має зазначити перелік даних, які потребують уточнення, та спосіб їх подання.
Статус заяви можна відстежувати на сайті системи Вступ.ОСВІТА.UA. Дані відновлюють тричі на добу.
- Раніше ми інформували про те, які виші для здобуття освіти у перші дні вступної кампанії найчастіше обирають абітурієнти. Про це читайте за посиланням.