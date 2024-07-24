Вступники мають на це час до 31 липня. Подати загалом можна до 15 заяв.

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Як вступнику відстежити статус заяви

Одразу після подання заяви вступником вона набуває статусу "Зареєстровано в ЄДЕБО". Цей статус підтверджує факт подання електронної заяви до обраного вишу.

Згодом статус заяви має змінитись на "Зареєстровано в закладі освіти". Це означає, що заяву прийняв заклад освіти до розгляду. Приймальна комісія натомість ухвалить рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі.

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Якщо заяву заклад освіти прийняв до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення, заява отримає статус "Потребує уточнення вступником". Одночасно з присвоєнням заяві цього статусу заклад освіти має зазначити перелік даних, які потребують уточнення, та спосіб їх подання.

Статус заяви можна відстежувати на сайті системи Вступ.ОСВІТА.UA. Дані відновлюють тричі на добу.