Абитуриенты имеют на это время до 31 июля. Подать в целом можно до 15 заявлений.
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Как абитуриенту отследить статус заявления
Сразу после подачи заявления абитуриентом оно приобретает статус "Зарегистрировано в ЕГЭБО". Этот статус подтверждает факт подачи электронного заявления в выбранный вуз.
Впоследствии статус заявления должен измениться на "Зарегистрировано в учебном заведении". Это означает, что заявление приняло учебное заведение к рассмотрению. Приемная комиссия взамен примет решение о допуске абитуриента к участию в конкурсном отборе.
Если заявление учебное заведение приняло к рассмотрению, но данные относительно поступающего требуют уточнения, заявление получит статус "Требует уточнения поступающим". Одновременно с присвоением заявлению этого статуса учебное заведение должно указать перечень данных, требующих уточнения, и способ их представления.
Статус заявления можно отслеживать на сайте системы Вступ.ОСВИТА.UA. Данные восстанавливают трижды в сутки.
- Ранее мы информировали о том, какие вузы для получения образования в первые дни вступительной кампании чаще всего выбирают абитуриенты. Об этом читайте по ссылке.