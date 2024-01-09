Вже з наступного навчального року в Україні змінять систему фінансування вищої освіти. Вступникам видаватимуть гранти на навчання у виші, або ж вони матимуть змогу вступити до ЗВО у межах державного замовлення чи на контрактну форму навчання.

Особливі умови вступу діятимуть для пільгових категорій. Деталі в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Михайло Винницький.

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Як зараховуватимуть у виші дітей загиблих Героїв

Посадовець зазначив, що вступник, батько чи мати якого, на жаль, загинули у війні з Росією, має отримати від держави право на навчання. Адже щодо таких сімей держава має особливу відповідальність. Відповідно такий абітурієнт повинен отримати першочергову можливість зарахування до вишу.

Схожа ситуація щодо зарахування на пільгові місця, за словами Винницького, – в інших пільгових категорій. Зокрема, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт та інших пільгових категорій.

Як діятиме грантова система

Заступник очільника Міносвіти також розповів, що грантова система діє для тих спеціальностей, потребу в яких держава не може прогнозувати.

Для інших залишається державне замовлення – коли держава платить за все навчання. І держава так само має забезпечити перше робоче місце,

– уточнив Винницький.

Тобто, якщо, до прикладу, ви здобуваєте професію вчителя, отримуєте підвищену стипендію та необхідні пільги, і вас як фахівця держава замовила, то вона також забезпечить вас робочим місцем.

Посадовець також зазначив, що МОН таким чином розподіляє ринок освіти на тих, хто йде за грантами і тих, хто йде за традиційним бюджетним навчанням.

Спеціальні умови прийому абітурієнтів-пільговиків

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Зазначимо, що раніше уряд погодив законопроєкт, який передбачає зміну підходів до фінансування вищої освіти. У документі, зокрема, зазначено, як вступатимуть до вишів пільговики і які це будуть категорії.

Спеціальні умови прийому на навчання у вишах планують встановити для:

ветеранів;

дітей загиблих українських Героїв;

дітей з інвалідністю;

дітей сиріт;

інших пільгових категорій.

Деталі цього законопроєкту читайте за посиланням.