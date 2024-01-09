Особые условия поступления будут действовать для льготных категорий. Детали в эфире "Завтрак с 1+1" рассказал заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Михаил Винницкий.

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Как будут засчитывать в вузы детей погибших Героев

Чиновник отметил, что поступающий, отец или мать которого, к сожалению, погибли в войне с Россией, должен получить от государства право на обучение. Ведь в отношении таких семей у государства есть особая ответственность. Соответственно, такой абитуриент должен получить первоочередную возможность зачисления в вуз.

Похожая ситуация по зачислению на льготные места, по словам Винницкого, – у других льготных категорий. В частности, детей с инвалидностью, детей-сирот и других льготных категорий.

Как будет действовать грантовая система

Замглавы Минобразования также рассказал, что грантовая система действует для тех специальностей, потребность в которых государство не может прогнозировать.

Для других остается государственный заказ – когда государство платит за все обучение. И государство также должно обеспечить первое рабочее место,

– уточнил Винницкий.

То есть если, к примеру, вы получаете профессию учителя, получаете повышенную стипендию и необходимые льготы, и вас как специалиста государство заказало, то оно также обеспечит вас рабочим местом.

Чиновник также отметил, что МОН таким образом распределяет рынок образования на тех, кто идет за грантами и тех, кто идет за традиционным бюджетным обучением.

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Специальные условия приема абитуриентов-льготников

Отметим, что ранее правительство согласовало законопроект, предусматривающий изменение подходов к финансированию высшего образования. В документе, в частности, указано, как будут поступать в вузы льготники и какие это будут категории.

Специальные условия приема на обучение в вузах планируют установить для:

ветеранов;

детей погибших украинских Героев;

детей с инвалидностью;

детей сирот;

других льготных категорий.

Подробности этого законопроекта читайте по ссылке.