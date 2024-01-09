Грантовые средства при этом будут посылать на их телефон, отметил в эфире "Завтрака с 1+1" заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Михаил Винницкий.
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Поступающим будут посылать грантовые деньги на обучение на телефон
Эти деньги поступающие будут получать по аналогии программы "еПоддержка".
После получения гранта абитуриент сам будет выбирать, в какой вуз и на какую специальность поступать. Соответственно, подпишет с этим ЗВО контракт и вложит в него свои средства на получение высшего образования. В большинстве своем поступающий сможет оплатить грантовыми средствами лишь часть стоимости обучения в вузе.
Размер гранта зависит от результата НМТ и будет покрывать большую часть стоимости обучения.
Михаил Винницкий считает, что такая модель финансирования высшего образования будет более справедливой и позволит большему количеству поступающих получать государственную поддержку. По его мнению, количество таких лиц увеличится с 40% до 60%.
Важно Гранты на обучение получат лучшие: финансирование высшего образования коренным образом изменят
Масштабная реформа высшего образования: что известно
- Недавно в Кабмине анонсировали масштабную реформу высшего образования в 2024 году.
- Чиновники намерены изменить подходы к финансированию и ввести грантовую систему.
- Студенты смогут учиться благодаря государственному заказу, государственным грантам, льготным кредитам, а также по контрактной форме обучения.
- Учиться безвозмездно в вузе смогут лучшие по результатам НМТ абитуриенты.
- Часть бюджетных мест получат льготники.
- Госзаказ будет касаться прежде всего специальностей, необходимых государству.
- А государственные гранты полностью или частично должны возместить расходы на обучение.
- На размер гранта будут влиять результаты ВНО/НМТ и выбранная специальность.