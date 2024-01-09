Грантові кошти при цьому надсилатимуть на їхній телефон, зауважив в ефірі "Сніданку з 1+1" заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Михайло Винницький.

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Вступникам надсилатимуть грантові гроші на навчання на телефон

Ці гроші вступники отримуватимуть за аналогією програми "єПідтримка"

Після отримання гранту абітурієнт сам обиратиме, у який виш та на яку спеціальність вступати. Відповідно підпише із цим ЗВО контракт та вкладе у нього свої кошти на здобуття вищої освіти. Здебільшого вступник зможе оплатити грантовими коштами лише частину вартості навчання у виші.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Розмір гранту залежатиме від результату НМТ і покриватиме більшу частину вартості навчання.

Михайло Винницький вважає, що така модель фінансування вищої освіти буде справедливішою і дасть можливість більшій кількості вступників отримувати державну підтримку. На його думку, кількість таких осіб збільшиться з 40% до щонайменше 60%.

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