Решту суми студенти зможуть, якщо бажають, отримати вже як пільговий кредит. Його надаватимуть окремі банки, зазначив в ефірі "Сніданку з 1+1" заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Михайло Винницький.

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Студентам надаватимуть пільгові кредити на здобуття вищої освіти

Так, державні банки надаватимуть студентові кредит терміном на 15 років. Отримані кошти він витратить на доплату до отриманого гранту від держави, аби загальною сумою оплатити своє навчання у виші.

Такий кредит планують видавати студентові за пільговими відсотками від 3% до 5%. Протягом передбачених 15 років він має повернути відповідну суму коштів.

У Міносвіти вважають, що така система дозволить надати державну підтримку щодо здобуття вищої освіти більшій кількості студентів, аніж зараз.

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