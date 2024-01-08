Натомість українці матимуть можливість отримати грант для здобуття бажаної професії. Про це заявила перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.
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Держзамовлення у вишах зведуть до мінімуму
Реформу вищої освіти планують втілити у життя у 2024 році.
Так, Мінекономіки має намір реформувати підходи до державного замовлення. Це, за словами посадовиці, допоможе протидіяти структурному безробіттю. Адже в Україні безробітних багато, але при цьому ринок праці потребує інших фахівців.
Щоб розв'язати цю проблему, держзамовлення у вищих навчальних закладах буде зведено до мінімуму. Натомість в українців з’явиться можливість отримати грант та отримати бажану професію,
– заявила Свириденко.
Грант частково покриватиме витрати на навчання. При цьому виш і освітню програму студент обиратиме сам. Так, абітурієнтам хочуть надати максимальну свободу вибору. Тобто вони вступатимуть, куди хочуть, а не туди, де є бюджетні місця.
У такому випадку шанси, що по закінченні він або вона працюватимуть за фахом – значно вищі, ніж за нинішніх умов,
– заявила віцепрем'єр.
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Що відомо про масштабну реформу вищої освіти
- В уряді анонсували масштабну реформу вищої освіти у 2024 році.
- Зокрема, змінять підходи до фінансування та запровадять грантову систему.
- Студенти зможуть навчатися завдяки державному замовленню, державним грантам, пільговим кредитам, а також за контрактною формою навчання.
- Можливість безоплатно здобувати освіту у виші отримають найкращі, відповідно до конкурсного балу, абітурієнти.
- Також частину бюджетних місць нададуть пільговикам.
- Держзамовлення стосуватиметься насамперед спеціальностей, потрібних державі.
- Натомість державні гранти, надані студентам, повністю або частково мають покрити витрати на навчання.
- На розмір гранту впливатимуть результати ЗНО/НМТ та обрана спеціальність.