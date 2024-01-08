Зато украинцы получат возможность получить грант для получения желаемой профессии. Об этом заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.
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Госзаказ в вузах сведут к минимуму
Реформу высшего образования планируют претворить в жизнь в 2024 году.
Так, Минэкономики намерено реформировать подходы к государственному заказу. Это, по словам чиновника, поможет противодействовать структурной безработице. Ведь в Украине безработных много, но при этом рынок труда нуждается в других специалистах.
Чтобы решить эту проблему, госзаказ в высших учебных заведениях будет сведен к минимуму. В то же время у украинцев появится возможность получить грант и получить желаемую профессию,
– заявила Свириденко.
Грант будет частично покрывать расходы на обучение. При этом вуз и образовательную программу студент будет выбирать сам. Так, абитуриентам хотят предоставить максимальную свободу выбора. То есть они будут поступать, куда хотят, а не туда, где есть бюджетные места.
В таком случае шансы, что по окончании он или она будут работать по специальности – значительно выше, чем в нынешних условиях,
– заявила вице-премьер.
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Что известно о масштабной реформе высшего образования
- В правительстве анонсировали масштабную реформу высшего образования в 2024 году.
- В частности, изменят подходы к финансированию и внедрят грантовую систему.
- Студенты смогут учиться благодаря государственному заказу, государственным грантам, льготным кредитам, а также по контрактной форме обучения.
- Возможность бесплатно получать образование в вузе получат лучшие, согласно конкурсному баллу, абитуриенты.
- Также часть бюджетных мест предоставит льготникам.
- Госзаказ будет касаться прежде всего специальностей, необходимых государству.
- Государственные гранты, предоставленные студентам, полностью или частично должны покрыть расходы на обучение.
- На размер гранта будут влиять результаты ВНО/НМТ и выбранная специальность.