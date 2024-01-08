Зато украинцы получат возможность получить грант для получения желаемой профессии. Об этом заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

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Госзаказ в вузах сведут к минимуму

Реформу высшего образования планируют претворить в жизнь в 2024 году.

Так, Минэкономики намерено реформировать подходы к государственному заказу. Это, по словам чиновника, поможет противодействовать структурной безработице. Ведь в Украине безработных много, но при этом рынок труда нуждается в других специалистах.

Чтобы решить эту проблему, госзаказ в высших учебных заведениях будет сведен к минимуму. В то же время у украинцев появится возможность получить грант и получить желаемую профессию,

– заявила Свириденко.

Грант будет частично покрывать расходы на обучение. При этом вуз и образовательную программу студент будет выбирать сам. Так, абитуриентам хотят предоставить максимальную свободу выбора. То есть они будут поступать, куда хотят, а не туда, где есть бюджетные места.

В таком случае шансы, что по окончании он или она будут работать по специальности – значительно выше, чем в нынешних условиях,

– заявила вице-премьер.

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Что известно о масштабной реформе высшего образования