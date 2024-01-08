Размер гранта будет зависеть от результатов НМТ поступающего. А также – от выбора специальности.

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От чего будет зависит размер гранта на обучение в вузах

Грантовое финансирование будет включать в себя полное или частичное покрытие стоимости обучения.

На полное возмещение стоимости обучения смогут рассчитывать студенты, которые будут иметь лучшие результаты ВНО/НМТ и выбирать специальности, которые в первую очередь нуждается в государстве,

– отметили в Минобразования.

Также будут полностью покрывать стоимость обучения студентам-льготникам.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Частично будут покрывать стоимость обучения студентам, которые получат высокие или средние результаты ЗНО/НМТ.

Сумма частичного покрытия составит от 15 тысяч гривен в год,

– сообщили в МОН.

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