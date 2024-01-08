Розмір гранту залежатиме від результатів НМТ вступника. А також – вибору спеціальності.

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Від чого залежатиме розмір гранту на навчання у вишах

Грантове фінансування передбачатиме повне або часткове покриття вартості навчання.

На повне відшкодування вартості навчання зможуть розраховувати студенти, які матимуть найкращі результати ЗНО/НМТ та вибиратимуть спеціальності, які першочергово потребує держава,

– зазначили у Міносвіти.

Також повністю покриватимуть вартість навчання студентам-пільговикам.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Частково покриватимуть вартість навчання студентам, які отримають високі або середні результати ЗНО/НМТ.

Сума часткового покриття становитиме від 15 тисяч гривень на рік,

– повідомили у МОН.

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