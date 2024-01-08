Розмір гранту залежатиме від результатів НМТ вступника. А також – вибору спеціальності.

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Від чого залежатиме розмір гранту на навчання у вишах

Грантове фінансування передбачатиме повне або часткове покриття вартості навчання.

На повне відшкодування вартості навчання зможуть розраховувати студенти, які матимуть найкращі результати ЗНО/НМТ та вибиратимуть спеціальності, які першочергово потребує держава,
– зазначили у Міносвіти.

Також повністю покриватимуть вартість навчання студентам-пільговикам.

Частково покриватимуть вартість навчання студентам, які отримають високі або середні результати ЗНО/НМТ.

Сума часткового покриття становитиме від 15 тисяч гривень на рік,
– повідомили у МОН.

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В уряді анонсували масштабну реформу вищої освіти

  • В уряді анонсували масштабну реформу вищої освіти у 2024 році.
  • Зокрема, мовиться про зміну підходів до фінансування та запровадження грантової системи.
  • Студенти зможуть навчатися завдяки державному замовленню, державним грантам, пільговим кредитам, а також за контрактною формою навчання.
  • Можливість безоплатно навчатися у ЗВО отримають найкращі, відповідно до конкурсного балу, абітурієнти.
  • Також частину бюджетних місць нададуть пільговикам.
  • Державне замовлення стосуватиметься насамперед спеціальностей, які потрібні державі.
  • Натомість державні гранти, надані студентам, повністю або частково мають покрити витрати на навчання.
  • На розмір гранту впливатимуть результати ЗНО/НМТ та обрана спеціальність.