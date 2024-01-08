Остальные суммы студенты смогут, если желают, получить уже как льготный кредит. Его будут предоставлять отдельные банки, отметил в эфире "Завтрака с 1+1" заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Михаил Винницкий.
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Студентам будут предоставлять льготные кредиты на получение высшего образования
Так, государственные банки будут предоставлять студенту кредит сроком на 15 лет. Вырученные средства он потратит на доплату к полученному гранту от государства, чтобы общей суммой оплатить свое обучение в вузе.
Такой кредит планируется выдавать студенту по льготным процентам от 3% до 5%. В течение предусмотренных 15 лет он должен вернуть соответствующую сумму средств.
В Минобразования считают, что такая система позволит оказать государственную поддержку получения высшего образования большему количеству студентов, чем сейчас.
- Раньше мы информировали, что в Украине в 2024 году стартует масштабная реформа высшего образования
- Чиновники, в частности, планируют изменить подходы к финансированию высшего образования.
- Так, абитуриенты будут получать средства на обучение и сами выбирать, в какой вуз их "отдать".
- Подробно о согласованном законопроекте, в частности о грантах и государственной поддержке читайте по ссылке.