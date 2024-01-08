Остальные суммы студенты смогут, если желают, получить уже как льготный кредит. Его будут предоставлять отдельные банки, отметил в эфире "Завтрака с 1+1" заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Михаил Винницкий.

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Студентам будут предоставлять льготные кредиты на получение высшего образования

Так, государственные банки будут предоставлять студенту кредит сроком на 15 лет. Вырученные средства он потратит на доплату к полученному гранту от государства, чтобы общей суммой оплатить свое обучение в вузе.

Такой кредит планируется выдавать студенту по льготным процентам от 3% до 5%. В течение предусмотренных 15 лет он должен вернуть соответствующую сумму средств.

В Минобразования считают, что такая система позволит оказать государственную поддержку получения высшего образования большему количеству студентов, чем сейчас.

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