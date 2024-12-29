Які найпопулярніші спеціальності серед вступників у 2024 році

Найбільшe заяв вступники у виші у 2024 році подали на спеціальності "Психологія" і "Менеджмент". Загалом понад 54 тисячі на кожну.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на дані вступної кампанії, які оприлюднило Міністерство освіти і науки України.

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Які спеціальності найпопулярніші серед вступників

Також досить популярними серед вступників були такі спеціальності:

"Філологія" (понад 45 тисяч заяв);

"Право" (44 тисячі заяв);

"Комп'ютерні науки" (понад 36 тисяч заяв вступників).

Серед вступників на бюджет за відкритими конкурсними пропозиціями найпопулярнішими були "Філологія", "Менеджмент", "Психологія".

Серед вступників на бюджет за фіксованими конкурсними пропозиціями – "Дизайн", "Фізична культура і спорт", "Архітектура та містобудування".

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Серед контрактників, які претендували на грант, найпопулярнішими спеціальностями за кількістю поданих заяв були:

"Психологія";

"Право";

"Комп'ютерні науки".



Найпопулярніші спеціальності 2024 / МОН

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