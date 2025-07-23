Вступникам варто відслідковувати статус поданих у виші заяв

Триває подання заяв вступниками у виші. Кожна така електронна заява отримує певний статус.

Він змінюється після її обробки приймальними комісіями. Вступникам треба при цьому обов'язково переглядати статуси на сайті Вступ.ОСВІТА.UA або в електронних кабінетах, інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Чому треба відстежувати статус заяв?

Зараз абітурієнтам треба звернути особливу увагу на статус "Потребує уточнення вступником". Це означає, що виш прийняв заяву до розгляду, але є дані, які треба уточнити.

Заклад освіти при цьому вказує, яку саме інформацію треба уточнити. Це можуть бути неправильно завантажені скан-копії документів, неповна контактна інформація тощо.

Вступникам, заяви яких потребують уточнення, варто звернутись до закладу освіти, що виявив неточності, і надати необхідну інформацію. Або внести необхідні зміни в електронному кабінеті.

Статус "Рекомендовано до зарахування" з'явиться не пізніше ніж 18:00 6 серпня 2025 року у тих вступників, які пройдуть конкурсний відбір та отримають рекомендації до зарахування на бюджет або контракт за пріоритетом.

У такому разі вступнику, який рекомендований на бюджет або контракт, буде необхідно до 18.00 9 серпня виконати вимоги до зарахування.

Після цього статус заяви має змінитись на "Включено до наказу" – тобто вступника зарахували на навчання до закладу вищої освіти.