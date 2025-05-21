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Освіта Освіта в Україні Чи можна використовувати і комбінувати результати НМТ попередніх років для вступу
21 травня, 13:51
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Чи можна використовувати і комбінувати результати НМТ попередніх років для вступу

Марія Волошин
Основні тези
  • Вступ у виші України у 2025 році дозволяє використовувати результати НМТ не тільки за цей рік.
  • Можна застосовувати результати НМТ за декілька попередніх років.

Для вступу у виші України у 2025 році можна використовувати результати НМТ не лише за цей рік. А й за кілька попередніх.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Державне підприємство "ІНФОРЕСУРС". Дійсними будуть також результати НМТ, отримані у три попередні роки. 

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Результати НМТ яких років можна подавати при вступі у виші

Так, дійсними для вступу у ЗВО цьогоріч є результати національного мультипредметного тесту таких років:

  • 2022;
  • 2023;
  • 2024;
  • 2025.

Зверніть увагу! Результати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) використовувати більше не можна.

Чи можна поєднати найкращі результати з тестів різних років

Результати НМТ різних років не можна комбінувати, адже це – цілісний тест. Якщо абітурієнт складав НМТ у 2025 році та у 2023, то під час подання заяви в електронному кабінеті можна використати результат лише одного з тестів, за яким конкурсний бал є вищим. 

Для використання результатів НМТ різних років треба буде реєструвати електронний кабінет на один із сертифікатів, а інший (інші) додати вже в самому кабінеті.

Водночас охочих продовжити навчання у виші просять звернути увагу, що для НМТ різних років діють різні формули розрахунку конкурсного бала.