Чи можна використовувати і комбінувати результати НМТ попередніх років для вступу

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Державне підприємство "ІНФОРЕСУРС". Дійсними будуть також результати НМТ, отримані у три попередні роки.

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Результати НМТ яких років можна подавати при вступі у виші

Так, дійсними для вступу у ЗВО цьогоріч є результати національного мультипредметного тесту таких років:

2022;

2023;

2024;

2025.

Зверніть увагу! Результати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) використовувати більше не можна.

Чи можна поєднати найкращі результати з тестів різних років

Результати НМТ різних років не можна комбінувати, адже це – цілісний тест. Якщо абітурієнт складав НМТ у 2025 році та у 2023, то під час подання заяви в електронному кабінеті можна використати результат лише одного з тестів, за яким конкурсний бал є вищим.

Для використання результатів НМТ різних років треба буде реєструвати електронний кабінет на один із сертифікатів, а інший (інші) додати вже в самому кабінеті.

Водночас охочих продовжити навчання у виші просять звернути увагу, що для НМТ різних років діють різні формули розрахунку конкурсного бала.