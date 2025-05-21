Все ж вони можуть містити певну частку завдань, які використовували у минулі роки. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Які завдання містять тести НМТ-2025

Фахівці УЦОЯО переконані, що це нормальна і прийнятна практика.

Тому вступникам радять розв'язувати завдання минулих років, тренуватися та практикуватися у виконанні оприлюднених раніше тестів.

Для якісної та ефективної підготовки до усіх предметних блоків НМТ майбутні учасники можуть використати сервіс ЗНО-ОНЛАЙН, який містить усі завдання ЗНО з усіх предметів, які виконували учасники зовнішнього незалежного оцінювання за всі роки його проведення.

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НМТ-2025: основні відомості