Все ж вони можуть містити певну частку завдань, які використовували у минулі роки. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.
Дивіться також Не вдалося скласти НМТ під час основної сесії: що робити
Які завдання містять тести НМТ-2025
Фахівці УЦОЯО переконані, що це нормальна і прийнятна практика.
Тому вступникам радять розв'язувати завдання минулих років, тренуватися та практикуватися у виконанні оприлюднених раніше тестів.
Для якісної та ефективної підготовки до усіх предметних блоків НМТ майбутні учасники можуть використати сервіс ЗНО-ОНЛАЙН, який містить усі завдання ЗНО з усіх предметів, які виконували учасники зовнішнього незалежного оцінювання за всі роки його проведення.
Дивіться також НМТ-2025: які правила має пам'ятати і виконувати учасник під час тестування
НМТ-2025: основні відомості
- Цьогоріч учасники НМТ складатимуть загалом чотири предмети. Три будуть обов'язкові і один – на вибір.
- Національний мультипредметний тест у 2025 році відбуватиметься у межах основної і додаткової сесій. Основна триватиме протягом 14 травня – 25 червня; додаткова – упродовж 14 – 25 липня.
- Тестування відбуватиметься онлайн у спеціально створених екзаменаційних центрах.
- На складання НМТ-2025 передбачили 4 години, які поділені на два блоки. Перші дві години виділяють на тести з української мови та математики. Потім буде перерва на 20 хвилин. А наступні дві години – робота з завданнями з історії України та предмета за вибором.
- Реєстрація на тестування також тривала у межах двох етапів. Основний відбувався протягом 6 березня – 3 квітня 2025 року; додатковий розпочався 9 травня і триває до 14 травня.
- У межах основного періоду реєстрації 312 тисяч осіб отримали повідомлення про успішну реєстрацію і можливість сформувати сертифікат НМТ.
- За кордоном тимчасові екзаменаційні центри створять у 57 містах 32 країн.