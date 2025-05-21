Все же они могут содержать определенную долю задач, которые использовали в прошлые годы. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Какие задания содержат тесты НМТ-2025

Специалисты УЦОКО убеждены, что это нормальная и приемлемая практика.

Поэтому поступающим советуют решать задачи прошлых лет, тренироваться и практиковаться в выполнении обнародованных ранее тестов.

Для качественной и эффективной подготовки ко всем предметным блокам НМТ будущие участники могут использовать сервис ВНО-ОНЛАЙН, который содержит все задания ВНО по всем предметам, которые выполняли участники внешнего независимого оценивания за все годы его проведения.

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НМТ-2025: основные сведения