Участникам тестирования следует знать и помнить алгоритм действий при сдаче теста. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

Смотрите также НМТ-2025 начинается: какие важные нюансы должны помнить участники

Как происходит допуск в экзаменационный центр

Для допуска во временный экзаменационный центр участник тестирования должен предъявить паспортный документ и сертификат, который можно распечатать с информационной страницы самостоятельно накануне тестирования.

Также необходимо иметь приглашение. Оно, как и сертификат, может быть в онлайн-формате, то есть участник экзамена может загрузить приглашение на телефон и предъявить для входа в ТЭЦ в таком виде.

Каждый участник тестирования имеет право взять с собой в аудиторию прозрачную бутылку воды, питательный перекус (бутерброд, батончики, орешки и т.д.) и ручку любого цвета для работы с черновиком.

Допуск в экзаменационные центры прекращается за 5 минут до начала тестирования, то есть в 9.55.

Как происходит вход в аудиторию

На входе во временный экзаменационный центр участника тестирования будет встречать специалист, который проверит документы и сообщит номер аудитории, где будет проходить тестирование.

В центрах за пределами Украины этот специалист будет украиноязычным.

Списки с фамилиями и распределением по аудиториям, если их будет несколько, будут вывешены на входе в центр.

Участник НМТ по указателям должен пройти в указанную аудиторию. В аудитории специалист центра укажет место за компьютером, которое должен занять участник тестирования.

Смотрите также Поступающие, которые выбрали физику и химию на НМТ, получат бонус

Что нужно знать об инструктаже

Перед началом тестирования в течение 5 – 7 минут инструктор в аудитории проведет инструктаж, как будет происходить оценивание и на что стоит обратить внимание участнику экзамена.

Специалист напомнит, что во время тестирования нельзя пользоваться мобильными телефонами, наушниками и другими средствами связи и техническими средствами. Все эти вещи участник тестирования должен оставить в специальном месте для личных вещей.

Также инструктор предупредит, что участник не может открывать другие браузерные окна, кроме того окна, где происходит тестирование.

В случае нарушения любого из этих или других требований, что озвучит инструктор, тестирование для этого участника будет прекращено, и он не получит результат НМТ.

Смотрите также Более 5 тысяч выпускников могут не допустить к сдаче УМТ

Что нужно знать о начале работы над тестом и отсчете времени

После инструктивной части каждый участник получит логин и пароль для входа в систему. Войдя в систему, участники тестирования должны прочитать на экране монитора правила прохождения теста. После этого участник может приступить к выполнению заданий.

Отсчет времени начинается с момента, когда участник вошел в систему и ознакомился с правилами прохождения теста. Отсчет будет постоянно размещен перед глазами участника тестирования в тестовом окне.

Остановят ли время теста в случае воздушной тревоги

В случае объявления воздушной тревоги, которая продлится незначительное время, отсчет времени приостановят на время вынужденного перерыва.

Время на проведение тестирования не будет уменьшено. После завершения тревоги тестирование продолжат в обычном режиме с возобновлением отсчета времени, предоставленного абитуриенту для прохождения теста.

В случае длительной тревоги (более 2 часов) участник НМТ потеряет возможность пройти тестирование и получить результат для поступления в этот день. В то же время такой участник сможет подать заявление о прохождении УМТ во время дополнительной сессии.

Как происходит работа с предметными блоками НМТ

Во время работы с тестовыми заданиями каждого предметного блока участник должен обозначать ответ, который, по его мнению, является правильным, и сохранять свой ответ.

Если участник уверен в ответе, он может сразу обозначать его как правильный. В случае сомнений участник может записать номер вопроса и блока на черновике, чтобы позже вернуться к этому заданию.

Участники тестирования могут выполнять задания двух предметов в одном блоке (то есть украинского языка и математики – в первом блоке до перерыва, и истории Украины и предмета по выбору – во втором блоке после перерыва) в любом порядке.

Поступающие имеют право пропускать задания и возвращаться к их выполнению в пределах 120 минут, то есть тестового времени одного блока.

Смотрите также Какой предмет самый популярный среди участников НМТ 2025 года

Можно ли использовать черновик

В процессе выполнения заданий каждый участник тестирования имеет право использовать черновик. С этой целью на столе у каждого участника экзамена будет чистый лист бумаги, на котором можно будет делать любые расчеты, пометки, заметки, схемы и тому подобное.

При необходимости участник может воспользоваться дополнительным черновиком. Черновик нельзя будет забрать с собой после завершения теста.

Какие есть дополнительные материалы НМТ

В тестовой системе будут доступны дополнительные справочные материалы по математике, химии и физике.

Участники тестирования смогут во время теста использовать некоторые формулы и таблицы, разрешены процедурой.

Ознакомиться с ними можно заранее.

Как будет происходить завершение тестирования

После того, как участник выполнил все задания, необходимо нажать кнопку "ЗАВЕРШИТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ".

Если участник пропустил какие-то задания или не сохранил правильный ответ, система выдаст сообщение, на какие именно задания в каком блоке не предоставлен или не сохранен ответ.

Участнику стоит вернуться к этим заданиям и выбрать ответы, которые, по его мнению, являются правильными. Эти ответы надо сохранить. После этого необходимо вновь нажать кнопку "ЗАВЕРШИТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ".

Если все ответы сохранены, система повторно спросит, действительно ли участник хочет завершить тестирование. Участник должен подтвердить свое намерение, нажав "ДА". После этого тестирование для участника завершится.

Смотрите также Остановят ли проведение НМТ в случае воздушной тревоги

Как получить результаты НМТ

Сразу после подтверждения намерения завершить тестирование участник получит на экране результат по каждому из четырех предметных блоков. Результат будет представлен в виде тестовых баллов, которые набрал участник НМТ по каждому предмету.

Официальные результаты для поступления в учреждения высшего образования по шкале 100 – 200 баллов каждый участник основной сессии НМТ получит до 4 июля в своем электронном кабинете.

Узнать результаты по шкале 100 – 200 баллов каждый участник может и самостоятельно, использовав таблицы перевода тестовых баллов по всем предметам.

Что не забыть при выходе из аудитории

После того, как участник получил свои результаты в тестовых баллах, он должен подойти к инструктору и сообщить о завершении тестирования.

Затем он должен сдать черновик, поставить подпись в соответствующем протоколе, и только после этого забрать вещи и покинуть аудиторию.