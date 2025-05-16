Таких лиц – 5 тысяч. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

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5 тысячам выпускников надо доработать предоставленные данные

Так, по результатам обработки регистрационных документов более 5 тысяч поступающих / абитуриентов получили от региональных центров оценивания качества образования в персональных кабинетах сообщение о необходимости доработки предоставленной ими информации и/или копий документов. Однако они не устранили недостатки.

Обращаем внимание тех, кто прислал регистрационные данные на обработку в региональный центр оценивания качества образования, на необходимость проверить в персональных кабинетах состояние обработки заявления на участие в дополнительной сессии НМТ,

– отметили в УЦОКО.

И добавили, что исправить ошибки и повторно отправить копии документов на проверку в региональный центр оценивания качества образования нужно не позднее 19 мая.

Если же абитуриент / абитуриентка не устранит недостатков, на которые по результатам обработки информации и регистрационных документов указал региональный центр оценивания качества образования, ему / ей откажут в регистрации для участия в НМТ.