Таких осіб – 5 тисяч. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

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5 тисячам випускників треба доопрацювати надані дані

Так, за результатами оброблення реєстраційних документів понад 5 тисяч вступників / вступниць отримали від регіональних центрів оцінювання якості освіти в персональних кабінетах повідомлення про потребу в доопрацюванні наданої ними інформації та/або копій документів. Однак вони не усунули недоліки.

Звертаємо увагу тих, хто надіслав реєстраційні дані на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти, на потребу перевірити в персональних кабінетах стан опрацювання заяви на участь у додатковій сесії НМТ,

– наголосили в УЦОЯО.

І додали, що виправити помилки і повторно надіслати копії документів на перевірку до регіонального центру оцінювання якості освіти потрібно не пізніше ніж 19 травня.

Якщо ж вступник / вступниця не усуне недоліків, на які за результатами оброблення інформації та реєстраційних документів указав регіональний центр оцінювання якості освіти, йому / їй відмовлять у реєстрації для участі в НМТ.