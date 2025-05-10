Реже всего четвертым предметом для сдачи на НМТ выпускники выбирали физику и химию. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий ZN.UA, отмечает 24 Канал.

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Какие бонусы получат участники НМТ

На тестирование по физике зарегистрировались почти девять тысяч поступающих, на химию – почти три тысячи из 312 тысяч зарегистрированных участников. Чиновник говорит, что это большая проблема, с которой нужно долгосрочно работать. Ведь естественные науки обеспечивают стратегически важные для страны отрасли: естественную, инженерию и технологии.

В этом году мы внедрили инновацию в Порядок приема на обучение: те абитуриенты, которые выбирают физику или химию как четвертый предмет, получают определенные преимущества при поступлении. Для лиц, которые выбирают эти предметы, предусмотрен специальный метод подсчета конкурсного балла,

– заявил он.

И добавил, что конкурсный балл по НМТ у абитуриента, который выбрал один из этих двух предметов и поступает на естественную или инженерную специальность, будет выше чем у поступающего, который выбирает ту же специальность, но с другим предметом на выбор (при равных результатах из трех обязательных предметов).

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Заместитель Лисового говорит, что от выбранной специальности будет зависеть конкретный уровень преимущества: для естественных специальностей она будет больше, для инженерных – немного меньше, для социально-экономических – еще меньше.

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Будут ли действовать такие бонусы на следующий год

В рамках следующих вступительных кампаний, по словам Винницкого, также будут действовать вышеупомянутые нововведения. Поэтому он советует десятиклассникам и девятиклассникам учить физику и химию.

Если выберете их как четвертый предмет, вам однозначно будет проще поступить на бюджет или вообще в заветное заведение высшего образования,

– резюмировал чиновник.