Найрідше четвертим предметом для складання на НМТ випускники обирали фізику та хімію. Про це заявив заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький ZN.UA, зазначає 24 Канал.

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Які бонуси отримають учасники НМТ

На тестування з фізики зареєструвалися майже дев'ять тисяч вступників, на хімію – майже три тисячі із 312 тисяч зареєстрованих учасників. Посадовець каже, що це велика проблема, з якою потрібно довгостроково працювати. Адже природничі науки забезпечують стратегічно важливі для країни галузі: природничу, інженерію та технології.

Цього року ми впровадили інновацію в Порядок прийому на навчання: ті абітурієнти, які обирають фізику або хімію як четвертий предмет, отримують певні переваги під час вступу. Для осіб, які обирають ці предмети, передбачено спеціальний метод підрахунку конкурсного бала,

– заявив він.

І додав, що конкурсний бал за НМТ в абітурієнта, який обрав один із цих двох предметів і вступає на природничу або інженерну спеціальність, буде вищим ніж у вступника, який обирає ту саму спеціальність, але з іншим предметом на вибір (за рівних результатів із трьох обов'язкових предметів).

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Заступник Лісового каже, що від обраної спеціальності залежатиме конкретний рівень переваги: для природничих спеціальностей вона буде більшою, для інженерних – трохи меншою, для соціально-економічних – ще меншою.

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Чи діятимуть такі бонуси на наступний рік

У межах наступних вступних кампаній, за словами Винницького, також будуть діяти вищезазначені нововведення. Тож він радить десятикласникам і дев'ятикласника вчити фізику та хімію.

Якщо оберете їх як четвертий предмет, вам однозначно буде простіше вступити на бюджет чи взагалі до омріяного закладу вищої освіти,

– резюмував посадовець.