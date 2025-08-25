Цьогоріч українські виші поповнять 195 тисяч першокурсників. Це менше ніж торік.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву в ефірі телемарафону нардепки Юлії Гришиної. Вона каже: якщо порівнювати з попередніми роками, помітне скорочення кількості вступників.

Чи зменшилась кількість студентів?

Нардеп розповіла, що з попереднього року почали спостерігати втрату студентського контингенту.

Минулого року кількість абітурієнтів склала 201 тисячу, а цього року ми спостерігаємо 195 тисяч. Це ще не остаточні цифри, але це така тенденція, про яку ми можемо говорити,

– уточнила вона.

І додала, що зараз треба продовжувати стратегічний курс на підтримку системи освіти, а також молоді, щоб вона залишалася навчатися в Україні.

Це стратегічно важливо для майбутнього нашої країни, і ми чекаємо від МОН певних змін щодо правил прийому. Вважаємо, що під час війни правила прийому повинні складатися так, щоб враховувати всі ці виклики, які ми сьогодні маємо,

– резюмувала Гришина.

Чи збільшать студентам стипендії?

Очільниця українського уряду Юлія Свириденко заявила, що з вересня в Україні зростуть президентські стипендії. А вже з наступного року виплати збільшать усім студентам.

Так, уряд збільшив розмір президентських стипендій для:

учнів профтехів – до 6 320 гривень;

студентів коледжів і технікумів – 7 600 гривень;

студентів університетів – 10 000 гривень;

аспірантів – 23 700 гривень.

Стипендію президента на суму 10 тисяч гривень на рік отримають також учні, які складують НМТ на 185+ балів.