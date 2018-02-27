Який бал НМТ треба набрати, аби вступити на бюджет у виш

Для вступу на бюджетну форму навчання у виші України абітурієнтові на НМТ треба набрати достатню кількість балів. Тож вступникам варто знати, який бал вимагає кожен ЗВО.

24 Канал з посиланням на Osvita.ua пропонує таблицю, у якій наведені всі заклади вищої освіти та подана інформація про середній бал НМТ, необхідний для вступу до цього ЗВО на бюджет. Також тут – інформація про конкурс на одне бюджетне місце та кількість вступників, зарахованих на бюджет до цього вишу.

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Який бал НМТ треба, аби вступити на бюджет у ЗВО

Дані про середній бал на бюджет наведені на основі середнього бала НМТ абітурієнтів, яких зарахували на навчання до вишів у 2024 році.

Середній бал сертифікатів національного мультипредметного тесту розрахований серед усіх осіб, які зараховані на навчання на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) за денною та заочною формами навчання.

Під час складання таблиці використані дані вступної кампанії 2024 року, отримані інформаційною системою "Вступ.ОСВІТА.UA" з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП "Інфоресурс".