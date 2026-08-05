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Освіта Освіта в Україні Ці 10 спеціальностей є найдорожчими в університетах України у 2026 році
5 серпня, 11:43
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Ці 10 спеціальностей є найдорожчими в університетах України у 2026 році

Марія Волошин

В Україні цьогоріч зросли ціни на вищу освіту. Вартість навчання на контракті в університетах залежить від спеціальності.

У середньому за здобуття освіти на найдорожчих напрямах треба віддати понад 70 тисяч гривень на рік. Про це інформує Education.ua.

Де найдорожче навчання у вишах

Найвищі середні ціни – на медичних спеціальностях, а також міжнародних, математичних і творчих. Серед найдоступніших – інженерні й аграрні спеціальності.

Щоб визначити найдорожчі й найдешевші спеціальності у 2026 році, проаналізували середню вартість освітніх програм у вишах для вступників після 11 класів за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

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10 найдорожчих спеціальностей в університетах у 2026 році

Спеціальність Середня вартість навчання, грн / рік
1 I1 «Стоматологія» 73 157
2 I2 «Медицина» 68 698
3 I3 «Педіатрія» 62 771
4 C3 «Міжнародні відносини» 61 080
5 F1 «Прикладна математика» 58 848
6 I4 «Медична психологія» 57 723
7 В1 «Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво» 56 460
8 D9 «Міжнародне право» 54 448
9 В5 «Музичне мистецтво» 53 246
10 E7 «Математика» 51 025

Що варто знати про вартість навчання в університетах

Зауважимо, що середня вартість за спеціальністю не означає, що в усіх університетах ціна буде однаковою. На неї впливають розташування закладу освіти, конкретна освітня програма й форма навчання. 

Зазвичай навчання на заочній формі коштує дешевше ніж на денній. Водночас вона доступна не для всіх спеціальностей. Наприклад, більшість медичних програм можна опановувати лише на денній формі.

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