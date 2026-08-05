Ці 10 спеціальностей є найдорожчими в університетах України у 2026 році
В Україні цьогоріч зросли ціни на вищу освіту. Вартість навчання на контракті в університетах залежить від спеціальності.
У середньому за здобуття освіти на найдорожчих напрямах треба віддати понад 70 тисяч гривень на рік. Про це інформує Education.ua.
Де найдорожче навчання у вишах
Найвищі середні ціни – на медичних спеціальностях, а також міжнародних, математичних і творчих. Серед найдоступніших – інженерні й аграрні спеціальності.
Щоб визначити найдорожчі й найдешевші спеціальності у 2026 році, проаналізували середню вартість освітніх програм у вишах для вступників після 11 класів за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
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10 найдорожчих спеціальностей в університетах у 2026 році
|№
|Спеціальність
|Середня вартість навчання, грн / рік
|1
|I1 «Стоматологія»
|73 157
|2
|I2 «Медицина»
|68 698
|3
|I3 «Педіатрія»
|62 771
|4
|C3 «Міжнародні відносини»
|61 080
|5
|F1 «Прикладна математика»
|58 848
|6
|I4 «Медична психологія»
|57 723
|7
|В1 «Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво»
|56 460
|8
|D9 «Міжнародне право»
|54 448
|9
|В5 «Музичне мистецтво»
|53 246
|10
|E7 «Математика»
|51 025
Що варто знати про вартість навчання в університетах
Зауважимо, що середня вартість за спеціальністю не означає, що в усіх університетах ціна буде однаковою. На неї впливають розташування закладу освіти, конкретна освітня програма й форма навчання.
Зазвичай навчання на заочній формі коштує дешевше ніж на денній. Водночас вона доступна не для всіх спеціальностей. Наприклад, більшість медичних програм можна опановувати лише на денній формі.
- Раніше у МОН назвали найпопулярніші спеціальності у вишах, які обрали вступники.