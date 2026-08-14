Більше ніж торік: скільки першокурсників зарахували на бюджет у виші України
На бюджет у виші України цьогоріч зарахували на 7% першокурсників більше ніж торік. Загалом до наказів про зарахування на перший курс наразі додали 175 тисяч абітурієнтів.
З них 69 748 вступників навчатиметься на бюджеті, ще 105 265 – на контракті. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.
Що відомо про зарахування
Загалом алгоритм надав 73 129 рекомендацій на бюджет. Водночас зарахували відповідно 95,5% рекомендованих вступників, адже не всі підтвердили вибір або ж не виконали вимог до зарахування. На вакантні місця переводитимуть вступників, яких зарахували на контракт і які мають право на переведення.
Водночас для вступників, які не отримали рекомендації під час першої хвилі вступу або не підтвердили її, вступна кампанія триває. З 14 до 30 серпня триватиме зарахування таких вступників на контракт.
Щоб скористатись другою хвилею вступу, абітурієнти мають регулярно перевіряти статуси заяв в електронному кабінеті, щоб після отримання нової рекомендації вчасно підтвердити вибір і виконати вимоги закладу,
– уточнив посадовець.
І додав, що також варто стежити за інформацією на сайтах обраних вишів та підтримувати зв'язок із приймальними комісіями.
Окрім того, вступник зможе взяти участь у додатковому наборі на контракт з 1 вересня до 15 жовтня у разі якщо використано не весь ліміт із десяти заяв і виш проводить такий донабір,
– додав Трофименко.
І зауважив, що вступникам, яких зарахували на контракт і які мають право на переведення на бюджет, необхідно уточнити в приймальній комісії, чи підтвердили відповідну категорію в ЄДЕБО.
Ми також розповідали, що у вишах України стартувала друга хвиля вступу на контракт.