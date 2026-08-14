Про це інформує Osvita.ua. Взяти участь у другій хвилі вступу на контракт зможуть не всі абітурієнти.

Хто ще може вступити на контракт

Таку можливість матимуть вступники, які не отримали жодної рекомендації до зарахування 6 серпня, або отримали рекомендацію, але не виконали вимоги для вступу, або виконали рекомендацію і зараховані на навчання, але бажають паралельно здобувати ще одну вищу освіту.

Заяви, подані в основний період, автоматично братимуть участь у конкурсному відборі, але без пріоритетів.

Під час другого етапу вступник може отримати декілька рекомендацій для зарахування на контракт від вишів, але лише за умови наявності вільних місць та достатнього конкурсного балу.

При цьому кожний виш надаватиме рекомендації у межах ліцензованого обсягу, починаючи зі вступників з найвищим конкурсним балом.

Важливо Вступники на контракт під час другої хвилі зможуть претендувати на грант, якщо під час першого етапу вступу вони відмовились від контрактного місця за пріоритетом.

У разі якщо вступник відмовився від рекомендації на бюджет, претендувати на грант за умови зарахування на контракт під час другої хвилі він не зможе.

Загалом зарахування на контракт до ЗВО України триватиме до 30 серпня.

Чи зарахували вступників на бакалаврат на бюджет