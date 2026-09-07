Значна кількість: скільки учасників НМТ-2026 не стали студентами вишів

Близько третини всіх учасників національного мультитесту, які складали іспит цьогоріч, не стали студентами українських вишів. Вони або не вступили, або не вступали взагалі до ЗВО.

Про це свідчать статистичні дані проведення НМТ у 2026 році. Вони є у звіті, який оприлюднив УЦОЯО.

Скільки учасників НМТ-2026 не стали студентами вишів

Цьогоріч офіційні результати тесту, необхідні для участі у вступній кампанії до бакалаврату (медичної магістратури), отримали понад 329 тисяч осіб.

З них понад 48,5 тисячі учасників не подолали поріг хоча б з одного предмета НМТ. Це відібрало у них можливість брати участь у вступній кампанії до вишів.

Так, за результатами вступної кампанії, студентами цьогоріч стали трохи більше ніж 222 тисячі вступників.

Водночас з майже 281 тисячі учасників НМТ, які отримали позитивний результат іспиту, 59 тисяч осіб не скористалися можливістю вступу до вишів.

Загалом майже 108 тисяч українців, які брали участь у НМТ у 2026 році, не взяли участі у вступній кампанії до українських вишів цього року взагалі або не стали студентами з різних причин.

Цікаво Цьогоріч двоє учасників національного мультитесту склали іспит на максимальні 800 балів. Один із них – випускник львівського ліцею "Гроно" Юрій Гащук. Окрім львів'янина, такий результат підкорився учневі з Чернігівщини. Це Іван Прудько – випускник Ніжинського ліцею міської ради при НДУ імені Миколи Гоголя.

Скільки учасників склали НМТ на максимальний бал

Цьогоріч кількість учасників НМТ, які склали тестування на найвищий бал, становить 4002 особи. З них 3712 учасників склали на максимальний бал один предмет, 260 – два предмети, 28 – три предмети, і 2 – усі чотири предмети.

Торік таких учасників загалом було 2745, з них 2459 учасників склали на максимальний бал один предмет, 252 – два предмети, 31 – три предмети, і 3 – усі чотири предмети.