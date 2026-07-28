Виші вже отримали понад 800 тисяч заяв: які спеціальності обирають найкращі учасники НМТ-2026

В Україні триває основний етап вступної кампанії 2026 року. Абітурієнти продовжують подавати заяви на вступ на бакалаврат і медичну магістратуру.

Станом на 9:00 28 липня вступники подали 805 822 заяви. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Куди подали заяви вступники з найвищими результатами НМТ

У МОН кажуть, що це проміжна статистика, яка дає змогу побачити попередні тенденції: які спеціальності та заклади освіти найчастіше обирають вступники тощо. Водночас кількість поданих заяв ще не відображає остаточного вибору абітурієнтів.

Станом на зараз 2262 вступники з максимальними результатами основної сесії НМТ-2026 вже подали хоча б одну заяву на вступ. Серед таких вступників найпопулярнішими є такі напрями:

Філологія – 459 заяв;

Комп'ютерні науки – 384 заяви;

Економіка – 349 заяв;

Інженерія програмного забезпечення – 311 заяв;

Міжнародні відносини – 308 заяв.

У МОН при цьому зазначають, що у переліку – кількість поданих заяв, а не кількість майбутніх студентів.

Водночас 200 балів з окремого предмета не означають автоматичного вступу на будь-яку програму. Під час конкурсного добору враховують конкурсний бал, вагові коефіцієнти предметів, визначені вступником пріоритети та кількість бюджетних місць,

– акцентували у відомстві.

Яка ситуація з пріоритетами

Цьогоріч вступник може подати до 10 заяв, з них не більше ніж п'ять – для участі в конкурсі на бюджет. Станом на 28 липня один вступник, який уже розпочав подання заяв, у середньому подав чотири заяви. Наразі зареєстрували:

171 549 заяв із першим пріоритетом;

132 292 – із другим;

106 948 – із третім;

90 444 – із четвертим;

74 158 – із п'ятим.

Перший пріоритет – це найбажаніший для вступника варіант навчання. Алгоритм адресного розміщення послідовно перевіряє заяви від найвищого пріоритету до найнижчого і надає одну найкращу можливу рекомендацію відповідно до конкурсного бала та наявності місць,

– зазначають у МОН.

І додають: тому пріоритети варто розставляти за власним бажанням навчатися на конкретній програмі, а не за припущенням, куди "легше пройти". Після подання заяви змінити її пріоритет не можна. Якщо вступник анулює заяву, використаний номер пріоритету не відновлюється.

Бюджет чи контракт – що обирають вступники

Заяву з першим пріоритетом на конкурсну пропозицію з можливістю навчатися на бюджеті подали 107 324 вступники. Першим пріоритетом контрактну пропозицію визначили 64 225 вступників. Ще 18 317 вступників застосували комбіновану стратегію: подали заяву з першим пріоритетом на бюджет і з другим – на контракт за тією самою освітньою програмою.

Такі дані можуть свідчити про те, що для частини вступників важливішою є конкретна спеціальність або освітня програма, ніж форма фінансування. Інші вступники – навпаки використовують кілька пріоритетів, щоб збільшити шанси отримати бюджетне місце в різних закладах,

– вважають у МОН.

І наголошують: якщо вступник отримає рекомендацію на бюджет, але відмовиться від неї, державний грант для навчання на контракті йому вже не запропонують. Тому порядок пріоритетів варто визначати особливо уважно.