В Україні запроваджують "зимовий вступ" у виші, – МОН

В Україні запроваджують "зимовий вступ" в університети на "нульовий курс". Новація стартує вже цієї зими.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

Що відомо про "зимову" вступну кампанію?

У МОН вважають, що "зимовий вступ" на "нульовий курс" – це абсолютно правильна відповідь держави на виклики сьогодення.

Ми плануємо, що ця можливість буде доступна для молодих людей вже цієї зими. Очікуємо, що Кабінет міністрів затвердить відповідну постанову, яка запровадить цей експериментальний проєкт і розпочне цю ініціативу,

– заявив Трофименко.

За його словами, цей курс буде своєрідним підготовчим відділенням.

Головна ідея – інтегрувати молодь у спільноти й університетські середовища, щоб вони занурилися в це життя, робили більш свідомий вибір і готувалися до складання НМТ і до вступу в університет разом з університетською спільнотою,

– зазначив посадовець.

У межах такого навчання, за словами заступника міністра, абітурієнти зможуть отримати додатково до 15 конкурсних балів до своїх балів під час вступної кампанії. Це значно збільшить їхні шанси на бюджетне місце або грантову підтримку від держави.

Такі бали можна буде використати тільки при вступі в той виш, в якому вступник проходив "нульовий курс".

Хто може взяти участь у програмі?

Трофименко розповів також, що участь у цій програмі може взяти молодь з тимчасово окупованих територій, яка не встигла вступити у виші під час вступної кампанії. Також військовослужбовці, які повертаються з полону або звільняються зі служби і не встигають вступити в університети.

