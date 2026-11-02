У цей університет Києва вступники подали найбільше заяв серед усіх вишів у столиці
Цьогоріч вступники подали до Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського 39 192 заяви. Це на 42,5% більше, якщо порівняти з аналогічним показником минулого року.
Торік було 27 484 заяви. Про це 24 Каналу ексклюзивно розповіли у КПІ імені Ігоря Сікорського за підсумками вступної кампанії 2026 року.
Які дані вступної кампанії 2026 року у виші
КПІ за кількістю заяв вступників став третім в Україні серед усіх ЗВО.
Цей столичний виш цьогоріч – також лідер в Україні за початковою рекомендацією на бюджет – 3737 заяв.
На освітній рівень бакалавра до КПІ цьогоріч зарахували понад 6 тисяч абітурієнтів. Це найвищий показник з 2015 року. Загалом у 2026 році бачимо значне зростання інтересу вступників до технічних спеціальностей,
– повідомили у виші.
І додали, що це стало можливим і завдяки посиленню профорієнтаційної роботи університету, і завдяки активності бізнесу, який постійно говорить про потребу в інженерах та створює привабливі для молодих спеціалістів умови роботи ще на етапі навчання.
У минулі роки ми бачили, що половина студентів вже на другому курсі мала роботу. Причому 40% всіх третьокурсників – саме за спеціальністю. Ці показники формують насамперед інженерні ІТ-спеціальності,
– акцентували у КПІ.
Скільки 200-бальників подавали заяви до КПІ
Серед тих, хто подав заяву до КПІ з першим пріоритетом цьогоріч:
260 вступників мають результат 200 балів щонайменше з одного предмета;
21 вступник — із двох предметів;
1 вступник — із трьох предметів.
Загалом, згідно з даними ЄДЕБО, за підсумками основного етапу подання заяв абітурієнти до Київської політехніки подали:
39 192 заяви — третє місце в Україні та перше в Києві за загальною кількістю заяв;
21 644 заяви на бюджет — третє місце в Україні;
17 548 заяв на контракт — третє місце в Україні та перше в Києві;
1 049 заяв на дистанційну форму навчання — друге місце в Україні.