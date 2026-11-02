У цей університет Києва вступники подали найбільше заяв серед усіх вишів у столиці

Adv

Торік було 27 484 заяви. Про це 24 Каналу ексклюзивно розповіли у КПІ імені Ігоря Сікорського за підсумками вступної кампанії 2026 року.

Які дані вступної кампанії 2026 року у виші

КПІ за кількістю заяв вступників став третім в Україні серед усіх ЗВО.

Цей столичний виш цьогоріч – також лідер в Україні за початковою рекомендацією на бюджет – 3737 заяв.

На освітній рівень бакалавра до КПІ цьогоріч зарахували понад 6 тисяч абітурієнтів. Це найвищий показник з 2015 року. Загалом у 2026 році бачимо значне зростання інтересу вступників до технічних спеціальностей– повідомили у виші.

І додали, що це стало можливим і завдяки посиленню профорієнтаційної роботи університету, і завдяки активності бізнесу, який постійно говорить про потребу в інженерах та створює привабливі для молодих спеціалістів умови роботи ще на етапі навчання.

У минулі роки ми бачили, що половина студентів вже на другому курсі мала роботу. Причому 40% всіх третьокурсників – саме за спеціальністю. Ці показники формують насамперед інженерні ІТ-спеціальності– акцентували у КПІ.

Скільки 200-бальників подавали заяви до КПІ

Серед тих, хто подав заяву до КПІ з першим пріоритетом цьогоріч:

260 вступників мають результат 200 балів щонайменше з одного предмета;

21 вступник — із двох предметів;

1 вступник — із трьох предметів.

Загалом, згідно з даними ЄДЕБО, за підсумками основного етапу подання заяв абітурієнти до Київської політехніки подали: