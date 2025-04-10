В Україні зменшується кількість вступників у виші

В Україні за час повномасштабної війни зменшилася кількість охочих вступати до українських вишів. Зокрема, таких 11-класників стає дедалі менше.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на ZN.UA. Пропонуємо статистику, яка демонструє цифри протягом 2021 – 2024 років.

Дивіться також Бабак розповів, чи скасують заочну форму навчання для студентів

В Україні меншає вступників у виші

2021 року в Україні зафіксували 230,7 тисячі вступників. А вже 2024 року, на третьому році великої війни, вступників було 202 тисячі.

2023 року бум у вступній кампанії спричинили студенти, яким було понад 25 років, аби отримати відстрочку від мобілізації.

2024 року таку лазівку в законі перекрили, і кількість вступників знову змінилася.

За даними МОН, 2023 року на бакалавра вступало 54,3 тисячі абітурієнтів віком понад 25 років. А от торік таких було лише близько 4 тисяч.

Також в Україні меншає 11-класників, які після закінчення школи вступають на перший курс до українських ЗВО. Зокрема, 2021 року майже 70% випускників шкіл взяли участь у вступній кампанії до наших університетів. А вже 2024 року таких випускників було трохи більш як половина.

Який відсоток випускників шкіл брав участь у вступній кампанії в рік закінчення школи, %: таблиця

Вступ-2021 Вступ-2022 Вступ-2023 Вступ-2024 69 61 63 54

Зауважимо, що не всі випускники, які не вступають в українські виші, поїдуть вступати за кордон. Хоча таких може бути чимало. Тим паче, що багато університетів за кордоном мають соціальні програми підтримки для українців та надають стипендію на навчання.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

При цьому варто врахувати й те, що наші старшокласники, які живуть за межами України, мають ще більше можливостей для вступу. Причина – інтеграція в освітню систему країн перебування. Адже завдяки навчанню в місцевій школі вони можуть вступати до університетів не як іноземці, а нарівні з місцевими абітурієнтами з місцевими атестатами про освіту.