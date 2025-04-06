Про це в інтерв’ю УНН повідомив очільник комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. Також він уточнив, чи можуть замінити заочну форму навчання дистанційною.

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Чи скасують заочну форму навчання

Нардеп розповів, що скасовувати заочну форму навчання та запроваджувати замість неї дистанційну нардепи наміру наразі не мають.

За його словами, заочна форма навчання має попит. Її обирають, зокрема, ті, хто паралельно навчається і працює.

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На думку Бабака, не можна проводити паралель між заочною та дистанційною або дуальною формами навчання.

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Скасування заочної освіти: передісторія