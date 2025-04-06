Об этом в интервью УНН сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. Также он уточнил, могут ли заменить заочную форму обучения дистанционной.

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Отменят ли заочную форму обучения

Нардеп рассказал, что отменять заочную форму обучения и вводить вместо нее дистанционную нардепы намерены пока не имеют.

По его словам, заочная форма обучения пользуется спросом. ее выбирают, в частности, те, кто параллельно учится и работает.

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По мнению Бабака, нельзя проводить параллель между заочной и дистанционной или дуальной формами обучения.

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Отмена заочного образования: предыстория