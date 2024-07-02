Уряд збільшив держзамовлення на підготовку затребуваних фахівців

Уряд України збільшив державне замовлення у 2024 році на підготовку окремих фахівців для забезпечення країни спеціалістами за найзатребуванішими спеціальностями на ринку праці. Мовиться про наукові, науково-педагогічні та робітничі кадри.

Розширять держзамовлення, зокрема, у таких сферах, як охорона здоров'я, воєнні науки, національна безпека і безпека державного кордону, транспорт та будівництво, легка промисловість та інші. Відповідне рішення днями ухвалив уряд України.

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Уряд збільшив держзамовлення на підготовку окремих фахівців

Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий зауважив, що наша держава потребує і потребуватиме надалі великої кількості медиків, працівників робітничих спеціальностей, саперів, інженерів тощо.

Наше завдання – створити щільний зв'язок у ланцюжку освіта-економіка-ринок праці,

– заявив він.

Так, у 2024 році збільшать державне замовлення на підготовку фахівців:

за галузями: "Охорона здоров'я" – на 1 112 осіб та "Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону" – на 640 осіб;

за спеціальностями: "Медицина" – на 523 особи, "Терапія та реабілітація" – на 314 осіб, "Медична психологія" – на 90 осіб, "Технології медичної діагностики та лікування" – на 44 особи.

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