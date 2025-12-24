Україна втратила понад 200 тисяч потенційних вступників: у МОН назвали причини

Система освіти в Україні втратила понад 200 тисяч потенційних вступників. Мовиться про тих, хто мав би закінчити українські школи і йти навчатися далі у виші та коледжі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Гендиректор директорату МОН Олег Шаров уточнив, що всього у 2008 році в Україні народилося орієнтовно 510 тисяч дітей, які б мали цьогоріч закінчити школу.

Дивіться також Нульовий курс у вишах: у МОН розповіли деталі зимової вступної кампанії

Скільки вступників втратила Україна?

Посадовець заявив, що натомість свідоцтво про базову середню освіту у 2023 році отримала лише 371 тисяча осіб. Тобто близько 140 тисяч дітей втратили зв'язок з українською системою освіти. Причини могли бути різні: виїзд за кордон, перебування на ТОТ. 243 тисячі осіб водночас продовжили навчання в 10 класах або коледжах та училищах.

Цьогоріч, за словами Шарова, свідоцтво про повну загальну середню освіту отримала 231 тисяча учнів. Тобто ще понад 10 тисяч осіб зникло з української системи освіти протягом двох років. З цієї кількості лише 178 тисяч осіб виявили намір складати НМТ, аби вступити до українського вишу. Тут різниця становить ще 53 тисячі осіб.

Частина з них могла вступити до фахових, професійних або військових закладів освіти, однак детального аналізу цієї групи в МОН не проводили,

– уточнив посадовець.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Він розповів, що МОН зафіксувало ще одну втрату: зі 155 тисяч осіб, які успішно склали НМТ, в освітній системі надалі ідентифікуються лише близько 122 тисяч. Тобто ще 33 тисячі учасників НМТ не використали результати мультитесту для вступу.

Загалом приблизно 67 тисяч випускників та випускниць 2025 року наразі не відображаються в освітніх реєстрах, за винятком кількох тисяч, які могли вступити пізніше або були некоректно ідентифіковані,

– уточнив посадовець.

Дивіться також Зимова вступна кампанія: хто може взяти участь та які бонуси отримає

Чи можна вступити до українського вишу за результатами польської матури?