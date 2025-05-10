Коли вступники до магістратури й аспірантури отримають запрошення на іспити

Реєстрація для участі у вступних випробуваннях на магістерські й аспірантські програми триватиме в Україні до 23 травня (включно). Вона розпочалася 2 травня.

До 12 червня (включно) зареєстровані учасники отримають запрошення на своїх інформаційних сторінках "Кабінет учасника вступних випробувань". Про це інформує 24 Канал з посиланням Український центр оцінювання якості освіти.

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Що мають знати вступники в магістратуру та аспірантуру

Приймальні комісії закладів вищої освіти здійснюватимуть реєстрацію відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань для здобуття ступеня магістра / доктора філософії, доктора мистецтва у 2025 році за умови особистої присутності вступника / вступниці або в дистанційному форматі.

Для реєстрації вступник / вступниця має звернутися до приймальної комісії, надати скановані копії реєстраційних документів і заповнити заяву-анкету, у якій зазначити інформацію, необхідну для оформлення екзаменаційного листка, зокрема населений пункт в Україні, у якому бажає пройти випробування.

Для зареєстрованих вступників / вступниць на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створять інформаційну сторінку "Кабінет учасника вступних випробувань", доступ до якої вони здійснюватимуть за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.