Вступні іспити в магістратуру можна скласти у 58 містах
Джерело:Міністерство освіти і науки України
В Україні розпочалася реєстрація на вступні іспити в магістратуру. Для вступу потрібно скласти єдиний вступний іспит.
Єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування відбудеться у 58 містах України. Також – за кордоном.
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Міста, у яких створять тимчасові екзаменаційні центри, визначить Міністерство освіти і науки України. Зокрема, оприлюднить відповідний наказ.
До переліку потрапили 20 обласних центрів, 37 міст обласного підпорядкування та районних центрів і Київ.
Зазначимо, що реєстрація на вступні випробування до магістратури та аспірантури стартувала 7 травня. Основний період триватиме до 29 травня. Додатковий – упродовж 17 – 21 червня (для участі в додатковій сесії).
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Де за кордоном можна скласти вступний іспит в магістратуру
- Вступні іспити в магістратуру можна буде скласти і в 16 містах 9 країн Європи.
- Основна сесія єдиного вступного іспиту відбудеться у 9 країнах Європи: Литва (Каунас), Португалія (Лісабон), Болгарія (Софія), Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін), Словаччина (Братислава), Велика Британія (Лондон), Німеччина (Берлін, Єна, Лейпциг), Франція (Париж), Чехія (Брно, Прага).
- Основна сесія єдиного фахового вступного випробування відбудеться у 7 країнах Європи: Португалія (Лісабон), Болгарія (Софія), Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін), Словаччина (Братислава), Велика Британія (Лондон), Німеччина (Берлін, Єна), Чехія (Брно, Прага).
- Додаткова сесія вступних іспитів у магістратуру за кордоном проводитись не буде.
- В УЦОЯО радять не зволікати з реєстрацією, адже кількість місць обмежена.