Запозичення з інших мов – це нормальна історична практика. Але частина них була нав'язана, попри існування власних слів.

Як же правильно назвати елемент одягу – брюки чи штани, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення мовознавиці Ольги Лещименко.

Як правильно українською брюки чи штани?

Чимало слів для позначення одягу в українській мові – запозичені. Це не означає, що власних слів не існувало, існували, але можливо, річ виглядала не так, або це було данина моді, як і сьогодні.

Але існують і винятки, коли слово нам нав'язали і ми до нього звикли. А власне слово стали вважати некрасивим чи позначати лише певну модель.

Саме такий випадок зі словом "брюки". В українських словниках його немає і граматичні редактори підкреслюють його як помилку. Це слово з'явилося не так давно, а прийшла в нашу мову через російську й усталилася у сферах швейної промисловості, торгівлі, моди, реклами. Ну а в кишеню штанів можна покласти портмоне, слово теж іншомовного походження.

Втім в українській мові є своє слово – штани. Про його давність свідчить його присутність у народних прислів'ях та приказках, піснях та літературі:

Один усе закладався та й без штанів зостався,

Невісточка сорочку полатає, а зять штани здере,

Дожилися: штани одні, а сорочок ще менше.

А ще відомі фразеологізми – "протирати штани", "залишатися в самих штанях".

Що таке штани?

Поясний верхній одяг, яким укривають нижню частину тулуба й ноги, кожну окремо до ступнів.

У сучасному вигляді штани увійшли у моду наприкінці XVIII – початку ХІХ століття, але до початку ХХ століття вважалися виключно чоловічим одягом. Лише на початку ХХ століття, з винайденням велосипеда, дами почали їздити на ньому у пишних штанах довжиною до колін.

Саме "штани" використане в описах чоловічого народного одягу з ХІХ століття.

Можна зустріти пояснення, що "брюки" – це класичний прямий фасон чоловічих штанів, до костюма, а все інше – то штани.

А от про походження назви "штани" ведуться суперечки – праслов'янське воно чи тюркське. Праслов'янська версія стверджує, що утворилося воно від *šьt-ana (‹*šit-ana ‹ *si̯ŭt-ana) – "тканина, що зшивається або пришивається до другої". Тюркське походження, від основи іčton – "внутрішній, нижній одяг".

Цікаво! В українській мові є багато значне слово "стан", яким позначають емоції, технічні пристрої, ситуацію (воєнний стан), соціальні верстви суспільства (привілейований стан) та стан – як талія (дівочий стан). Стан і штани споріднені, бо саме на стані останні і носяться.

То брюки чи штани: дивіться відео

Сьогодні штани це елемент як чоловічого, так і жіночого гардероба. Сьогодні у моді штани різної довжини, будь-яких силуетів, крою і конструктивного вирішення і всі вони мають уже окремі назви – шаровари, галіфе, рейтузи, джинси, капрі, кюлоти, хакама та інші.

Попри відсутність слова "брюки" серед термінів залишилися – брючний костюм, брючний цех. Хоча чимало мовознавчих ресурсів пропонують варіанти заміни типу – жіночий костюм-штани, цех для виготовлення штанів.

Знайте історію слів та говоріть українською!