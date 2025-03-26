Не "простинь": як назвати її українською правильно

Чимало елементів побуту українці можуть найменовувати суржиковими словами. Зокрема, коли говорять про елементи постільної білизни.

Одним із таких слів-"паразитів" є "простинь". 24 Канал допоможе підібрати правильний український відповідник.

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Як правильно українською називати "простинь"

Якщо ви хочете у розмові згадати про шмат тканини, яку використовують для покривання матраца, не вживайте слово "простинь". Це суржик.

В українській мові є такі слова на позначення: "простирало" або "простирадло". У розмовній мові ще може трапитися таке слово як "простиня".

Слово "простирадло" – запозичення з польської (prześcieradło). При запозиченні воно зазнало впливу питомо українського "простирало".

Що цікаво, невеличке простиральце, в яке загортають немовлят, називаємо пелюшкою.

У літературі можемо знайти такі приклади вживання:

Старий підібгав краєчок сірої шорсткої ковдри, що була поверх жовтого простирала (Я. Гримайло);

Послала Марина чисте простирадло на високому полу (М. Зарудний);

Погасив світло, відкинув ковдру і ліг. Холоднуваті простині обняли його (В. Собко).

До слова, відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко також нагадав, що чохол із тканини, який надівають на подушку, варто називати так: "наволока" або "наволочка". А от мішок, у який насипають пір'я для подушки або перини, – "напірником".