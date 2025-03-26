Не "простинь": як назвати її українською правильно
- Слово "простинь" є суржиком.
- Правильні українські відповідники – "простирало" або "простирадло".
Чимало елементів побуту українці можуть найменовувати суржиковими словами. Зокрема, коли говорять про елементи постільної білизни.
Одним із таких слів-"паразитів" є "простинь". 24 Канал допоможе підібрати правильний український відповідник.
Дивіться також Як цікаво та правильно назвати "июнь" українською
Як правильно українською називати "простинь"
Якщо ви хочете у розмові згадати про шмат тканини, яку використовують для покривання матраца, не вживайте слово "простинь". Це суржик.
В українській мові є такі слова на позначення: "простирало" або "простирадло". У розмовній мові ще може трапитися таке слово як "простиня".
Слово "простирадло" – запозичення з польської (prześcieradło). При запозиченні воно зазнало впливу питомо українського "простирало".
Що цікаво, невеличке простиральце, в яке загортають немовлят, називаємо пелюшкою.
У літературі можемо знайти такі приклади вживання:
- Старий підібгав краєчок сірої шорсткої ковдри, що була поверх жовтого простирала (Я. Гримайло);
- Послала Марина чисте простирадло на високому полу (М. Зарудний);
- Погасив світло, відкинув ковдру і ліг. Холоднуваті простині обняли його (В. Собко).
До слова, відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко також нагадав, що чохол із тканини, який надівають на подушку, варто називати так: "наволока" або "наволочка". А от мішок, у який насипають пір'я для подушки або перини, – "напірником".
- Раніше ми детально розповідали, як правильно називати елементи постільної білизни українською.