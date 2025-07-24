"Взаємно" чи "навзаєм": як правильно говорити українською
- В українській мові існують два слова для вираження взаємності: "взаємно" та "навзаєм", кожне з яких має свої особливості вживання.
- "Навзаєм" вважається більш питомим та милозвучним, тоді як "взаємно" є класичним прислівником, подібним до російського "взаимно".
- Слово "навзаєм" походить від поєднання "на" + "взаєм" і є популярним етично-естетичним вибором у сучасній мові.
В українській мові завжди є кілька варіантів і на привітання, і на прощання, і на відповідь. І не обов'язково обмежуватися одним.
Як правильно відповісти на побажання – "взаємно" чи "навзаєм", пояснює 24 Канал, посилаючись на блог Світлани Чернишової.
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Як відповісти – "взаємно" чи "навзаєм"?
В житті, та й щоденно, чимало ситуацій, коли треба щось ввічливе сказати у відповідь – і не завжди вона має бути розгорнута. Іноді – щось коротке і лаконічне – взаємне.
У російській мові є слово "взаимно", а тому здається, що й українською існує лише один варіант – взаємно. Але все значно цікавіше.
В українській мові існує два слова "взаємно" і "навзаєм" – два прислівники, які звучать схоже, але мають цікаві нюанси в походженні та вживанні.
"Взаємно" – класичний прислівник, який походить від прикметника "взаємний", що означає "спільний для двох сторін", "такий, що проявляється з обох боків".
Він утворений за допомогою суфікса -но, як і "спільно", "одночасно".
Тому і саме слово вживається для позначення взаємної дії, почуття чи ставлення:
- "Ми взаємно поважаємо одне одного"
- "Взаємно вигідна співпраця"
У словниках фіксується як літературне слово, хоча через подібність до російського "взаимно" деякі мовознавці радять обережно його вживати і навіть замінювати.
Бо в українській мові існує й інше слово – "навзаєм", як милозвучна альтернатива.
Воно утворилося шляхом поєднання "на" + "взаєм", тобто "на взаємність", "у відповідь". Саме у такій формі воно існує й у польській мові – nawzajem.
І тому теж вживається як відповідь на побажання, комплімент чи привітання:
- "Гарного дня!" – "Навзаєм!"
- "Дякую за підтримку!" – "Навзаєм!".
У сучасній українській мові "навзаєм" вважається більш питомим і милозвучним, тому набуває популярності як етично-естетична альтернатива.
Взаємно чи навзаєм: дивіться відео
Хоча деякі мовознавці й вважають варіант "навзаєм" діалектизмом, а "взаємно" – формальніший варіант, його слід використовувати у мовленні, оскільки це українські варіанти одного позначення. Як і у випадку зі словами "висок" і "скроня".
Тому, вживаючи обидва варіанти, ви не робите помилку, а урізноманітнюєте своє мовлення. Говоріть українською красиво і правильно!