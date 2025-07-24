"Взаємно" или "навзаєм": как правильно говорить на украинском

В украинском языке всегда есть несколько вариантов и на приветствие, и на прощание, и на ответ. И не обязательно ограничиваться одним.

Как правильно ответить на пожелание – "взаємно" или "навзаєм", объясняет 24 Канал, ссылаясь на блог Светланы Чернышевой.

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Как ответить – "взаємно" или "навзаєм"?

В жизни, и ежедневно, немало ситуаций, когда надо что-то вежливое сказать в ответ – и не всегда он должен быть развернутым. Иногда – что-то короткое и лаконичное – взаимное.

В русском языке есть слово "взаимно", а потому кажется, что и на украинском существует только один вариант – "взаємно". Но все значительно интереснее.

В украинском языке существует два слова "взаємно" і "навзаєм" – два наречия, которые звучат похоже, но имеют интересные нюансы в происхождении и употреблении.

"Взаємно" – классическое наречие, которое происходит от прилагательного "взаимный", что означает "общий для двух сторон", "такой, что проявляется с обеих сторон".

Он образован с помощью суффикса -но, как и "совместно", "одновременно".

Поэтому и само слово употребляется для обозначения взаимного действия, чувства или отношения:

"Ми взаємно поважаємо одне одного"

"Взаємно вигідна співпраця".

В словарях фиксируется как литературное слово, хотя из-за сходства с русским "взаимно" некоторые языковеды советуют осторожно его употреблять и даже заменять.

Потому что в украинском языке существует и другое слово – "навзаєм", как благозвучная альтернатива.

Оно образовалось путем сочетания "на" + "взаєм", то есть "на взаимность", "в ответ". Именно в такой форме оно существует и в польском языке – nawzajem.

И поэтому тоже употребляется как ответ на пожелание, комплимент или приветствие:

"Гарного дня!" – "Навзаєм!"

"Дякую за підтримку!" – "Навзаєм!".

В современном украинском языке "Навзаєм" считается более удельным и благозвучным, поэтому приобретает популярность как этически эстетическая альтернатива.

Взаимно или взаимно: смотрите видео

Хотя некоторые языковеды и считают вариант "навзаєм" диалектизмом, а "взаємно" – более формальный вариант, его следует использовать в речи, поскольку это украинские варианты одного обозначения. Как и в случае со словами "висок" и "скроня".

Поэтому, употребляя оба варианта, вы не делаете ошибку, а разнообразите свою речь. Говорите на украинском красиво и правильно!