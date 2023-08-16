Навчання з 1 вересня у Львові: Садовий розповів про готовність до офлайну та блекаутів

Львів, як і майже вся Україна, збирається входити у новий навчальний рік в режимі офлайн. Втім, зараз ніхто не може прорахувати усі ризики, тож управлінці працюють над різними сценаріями розвитку подій.

Як розповів Андрій Садовий, з 1 вересня львівські школи планують розпочати навчання в режимі офлайн. Також місто активно готується до блекаутів, але тут є певні побоювання.

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Причина в тому, що російським окупантам вдалося вразити багато підстанцій. Роботи з їх відновлення ведуться, а прем'єр-міністр Денис Шмигаль знає про поточний стан справ та повинен навідатися до міста Лева з візитом.

Минулої зими дуже багато було уражень підстанцій. І я маю переживання як ми пройдемо цей наступний осінньо-зимовий період,

– розповів Садовий.

Що стосується укриттів, то 1500 з 6000 об'єктів мають обладнані пункти обігріву. Всі установи забезпечені потужними дизельними генераторами, в медичних закладів вони є з запасом.

Обладнання шкіл укриттями на завершальному етапі, тривають перевірки їх якості та відповідності до вимог.